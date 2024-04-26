Москва, 26 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки составили до 430 военных. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица Д-20, орудие Д-30, буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада с боеприпасами.

Также он добавил, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР в районах Максимильяновки, Катериновки, Парасковиевки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Красногоровки.

Кроме того, была отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе Невельского.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Конашенков сообщил, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю после боёв у Белогоровки в ЛНР, у Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки в ДНР. Потери украинских войск за сутки составили до 500 военнослужащих.

Также о продвижении в районе Красногоровки сообщалось 22, 23 и 24 апреля.