Москва, 26 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр» потеряли до 415 военных, БМП, а также восемь бронетранспортёров, сообщил 26 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

По его словам, российские военные из Центральной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель российского военного ведомства информировал, что российские подразделения продолжили продвижение в зоне проведения спецоперации и уничтожили за минувшие сутки до 1 тыс. бойцов ВСУ. В частности, в результате действий подразделений группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.