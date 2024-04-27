Ивано-Франковск, Украина, 27 апреля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В результате ударов Вооружённых сил России (ВС РФ) по городу Бурштыну Ивано-Франковской области повреждена тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

(сс) Julian Nyča Бурштынская ТЭС

«Было несколько прилётов в ТЭС, принадлежащие Ринату Ахметову и компании ДТЭК. Бурштын в Ивано-Франковской области получил две ракеты, и была слышна детонация. Возможно, взрыв оборудования», — написал подпольщик.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Сергей Лебедев сообщал об ударах по объектам украинской энергетической системы в разных регионах. По его словам, удары были нанесены по ТЭЦ в городе Стрые Львовской области, в Криворожском и Ладыжине Винницкой области.

В этот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в трёх областях Украины.

Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец 25 апреля сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области 23 апреля заявили о повреждении в областном центре объекта критической инфраструктуры.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.