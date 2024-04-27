Москва, 27 апреля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по украинской энергосистеме, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштыне (Ивано-Франковская область), Стрые (Львовская область), Криворожском и Ладыжине (Винницкая область).

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в трёх областях Украины.

С 10 октября 2022 года ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.