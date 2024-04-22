Кишинёв, 22 апреля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Участников съезда молдавской оппозиции в Москве задержали на несколько часов погранслужбы в аэропорту Кишинёва, подтвердила 22 апреля депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

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Она добавила, что делегатов съезда «Победа» правоохранители продержали около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта.

Вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска также была задержана в аэропорту. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности. После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Москве на съезде молдавских политиков и общественников оппозиционный политик Илан Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором уже фактически сформировали ГУЛаг, где любого оппозиционера изначально считают предателем. По его словам, оппозиционные политики с удовольствием провели бы это мероприятие в Кишинёве, в Оргееве, в Гагаузии или в других регионах республики. Однако в Молдавии сегодня ни один инакомыслящий не имеет права голоса. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима, добавил Шор.

Также в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников прибыла глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она заявила, что не знает, как доберётся домой, пустят ли её на родину власти в Кишинёве. С приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию, пояснила Гуцул.