Кишинёв, 27 апреля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Спецслужбы Молдавии допросили членов делегации Гагаузии во главе с руководителем автономии Евгенией Гуцул по возвращении в аэропорт Кишинёва из Москвы. После допроса всех отпустили, сообщил журналистам советник Гуцул Юрий Кузнецов.

Border.gov.md Молдавская пограничная полиция

Он уточнил, что досмотру подвергли четверых представителей исполкома вместе с главой Гагаузской автономии.

«Проверили всё, включая телефоны. Евгению Александровну отпустили, а нас затем допрашивали. Продержали около двух часов. Но в итоге всех отпустили», — добавил Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в аэропорту Кишинёва, куда из России прибыла делегация Гагаузии, объявили эвакуацию. Правоохранители заявили, что в здании обнаружен подозрительный предмет. По словам Евгении Гуцул, молдавские власти делают всё для её унижения или задержания. В аэропорту её встретили сторонники, которых полиция пыталась вывести из зала ожидания.

Гуцул в третий раз за последние два месяца посетила Россию с рабочим визитом. В этот раз глава Гагаузии участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии объявили о создании блока «Победа-Виктория», где Гуцул стала исполнительным секретарём национального совета.

Вернувшихся из Москвы делегатов съезда «Победа» 22 апреля молдавские погранслужбы продержали около трёх часов без каких-либо доводов в аэропорту Кишинёва. Среди задержанных также была лидер партии «Возрождение» Наталья Параска. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности. После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал беспределом действия молдавских правоохранителей.