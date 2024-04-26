Вашингтон, 26 апреля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп 26 апреля предложил нынешнему руководителю американского государства Джозефу Байдену провести дебаты в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трамп заявил, что готов к дебатам на любой площадке, и в качестве примера предложил провести дебаты в этот же день в суде Нью-Йорка.

26 апреля на заседании суда Йорке продолжит рассматриваться дело о якобы имевшем место подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

«Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьёз. Но если все же он серьёзно, то предлагаю (провести дебаты. — Прим. ред.) где угодно, когда угодно и в любом месте», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Байден ранее 26 апреля заявил, что готов участвовать в дебатах с Трампом и будет «рад» такой встрече с соперником в президентской гонке.

В ноябре 2023 года комиссия США по проведению дебатов на президентских выборах определила даты трёх раундов. Дебаты пройдут с 16 сентября по 9 октября.

Как передавало ИА Регнум, марте 2024 года Трамп вызвал на дебаты Байдена. Он обвинил действующего президента в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования соперника на предстоящих в ноябре 2024 года выборах.

Также Трамп после серии оговорок и странных поступков Байдена усомнился в когнитивных способностях соперника, заявив, что тот не может связать двух слов и не отдаёт себе отчёта в том, что делает. Трамп подчеркнул, что действия Байдена могут спровоцировать мировую войну.

В феврале 2024 года Байден в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором тот заявил, что у президента США плохо с памятью, отметил, что с его памятью всё в порядке и никакие рекомендации ему не нужны.

Четверо из десяти американцев не уверены, что Байден в случае переизбрания доживёт до конца своего второго срока, заявила в апреле 2024 года директор социологической компании по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр.