Вашингтон, 26 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что готов участвовать в дебатах со своим оппонентом, бывшим главой государства Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не знаю, когда… Я рад провести с ним дебаты», — сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

В ноябре 2023 года комиссия по проведению дебатов определила даты трёх раундов. Они пройдут в период с 16 сентября по 9 октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии в любое время и в любом месте. По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение.

При этом Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Также Трамп заявил, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, нынешний американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.

По результатам соцопроса с 7 по 11 апреля 2024 года, в котором участвовали 1059 зарегистрированных избирателей, Трамп незначительно опередил Байдена — 46% против 45%.