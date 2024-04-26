Москва, 26 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В мире серьёзно вырос уровень ядерной опасности из-за деструктивной политики Запада, заявила 26 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«К сожалению, в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого чреваты прямым военным столкновением ядерных держав, уровень ядерной опасности серьёзно возрос», — заявила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории республики ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что Вооружённые силы России примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существованию государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.