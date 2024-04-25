Москва, 25 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские подразделения продолжили продвижение в зоне проведения спецоперации и уничтожили за минувшие сутки до 1 тыс. бойцов ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 апреля на брифинге.

Министерство обороны РФ

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение противнику у сёл Стельмаховка, Глушковка и Торское в ЛНР, Харьковской области и ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 30 бойцов, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777, а также боевые машины реактивных систем залпового огня Vampire, «Град» и HIMARS.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю после боёв у Белогоровки в ЛНР, у Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки в ДНР. Они нанесли поражение противнику, а также отбили контратаку украинских штурмовиков у села Красного под Артёмовском. ВСУ потеряли до 500 бойцов.

Кроме того, военнослужащие группировки уничтожили два вражеских автомобиля, САУ Paladin, две гаубицы М777, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

В результате действий подразделений группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. Активные действия российских военных привели к улучшению тактического положения, противник поражён под Новгородским, Архангельском, Соколом и Карловкой в ДНР. Семь контратак отражены у Новобахмутовки, Семёновки, Очеретино, Нетайлово, Керамика и Новосёловки в ДНР.

Бойцы Восточной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение противнику у Гуляйполя в Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного в ДНР. Потери ВСУ составили до 90 бойцов, бронетранспортёр, четыре автомобиля и гаубицу FH-70.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ под сёлами Работино и Малые Щербаки в Запорожской области, в районе Никополя и Капуловки в Днепропетровской области и Михайловки в Херсонской области. Противник потерял до 30 бойцов, пять автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, из-за шока от быстрого продвижения российских войск украинское командование отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в ДНР неподготовленную бригаду. По словам военного обозревателя Дэвида Экса, 100-я механизированная бригада — одна из самых новых и слабо оснащённых в украинской армии, вряд ли способная помочь на передовой. Экс предупредил, что потеря позиций в Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.