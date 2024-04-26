Берлин, 26 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Германия должна тайно поставить киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий эксперт и советник по политическим вопросам Нико Ланге в соцсети X.

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«США тайно доставили на Украину ракеты ATACMS повышенной дальности. Теперь, наконец, поставьте Taurus, желательно тайно!» — написал Ланге.

Как передавало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин исключает поставки дальнобойных систем вооружения кому-либо, поскольку при этом придётся задействовать немецких военных. По его словам, речь идёт об участии специалистов бундесвера в принятии решения о том, куда целиться, куда стрелять и что поражать.

Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России, написало The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена Джо Байденом ещё в середине февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул он.