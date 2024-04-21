Москва, 21 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий бойцами российской группировки войск «Центр» опубликовал 21 апреля журналист Владимир Соловьёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, для этого провели целую операцию. Чтобы танк можно было сдвинуть с места, потребовалось разорвать его гусеницы.

«Следующая остановка — парк «Патриот», — написал Соловьёв в Telegram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум, российский артиллерист Сергей Лазаренко 15 апреля рассказал, что с первого попадания снарядом из гаубицы «Мста-СМ2» подбил Leopard 2. Он слышал, как рассказывали про особую броню этих танков, и удивился, что они горят «как спички». Боец даже не сразу поверил, что так легко вывел эту бронетехнику из строя.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 2 апреля заявил, что российская армия в ходе СВО развенчала мифы о превосходстве западных вооружений, не давших преимущества ВСУ. Он подчеркнул, что даже техника, произведённая в СССР, показывает лучшие результаты в сравнении с натовскими образцами, в том числе с танками Abrams, Leopard и Challenger.