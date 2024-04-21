Появились кадры эвакуации трофейного Leopard 2 из зоны боевых действий
Москва, 21 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий бойцами российской группировки войск «Центр» опубликовал 21 апреля журналист Владимир Соловьёв.
По его информации, для этого провели целую операцию. Чтобы танк можно было сдвинуть с места, потребовалось разорвать его гусеницы.
«Следующая остановка — парк «Патриот», — написал Соловьёв в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, российский артиллерист Сергей Лазаренко 15 апреля рассказал, что с первого попадания снарядом из гаубицы «Мста-СМ2» подбил Leopard 2. Он слышал, как рассказывали про особую броню этих танков, и удивился, что они горят «как спички». Боец даже не сразу поверил, что так легко вывел эту бронетехнику из строя.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 2 апреля заявил, что российская армия в ходе СВО развенчала мифы о превосходстве западных вооружений, не давших преимущества ВСУ. Он подчеркнул, что даже техника, произведённая в СССР, показывает лучшие результаты в сравнении с натовскими образцами, в том числе с танками Abrams, Leopard и Challenger.