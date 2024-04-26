Москва, 26 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Во всех педагогических вузах России будут открыты центры переподготовки участников спецоперации (СВО) для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах, сообщил 26 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Такие центры будут созданы у нас во всех педагогических вузах, по всей стране», — сказал он.

По словам министра, они будут работать по аналогии с тем, который есть на базе Государственного университета просвещения.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил разработать программу переподготовки, трудоустройства и реабилитации участников специальной военной операции.

В феврале в послании Федеральному собранию глава государства сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа реализовывается на базе мастерской управления «Сенеж», высшей школы управления РАНХиГС. В ней могут принять участие все бойцы и ветераны спецоперации вне зависимости от звания.

Её целью стала подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Она предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.