Москва, 3 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать программу переподготовки, трудоустройства и реабилитации участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Готовить комплексную программу поручено правительству совместно с Комитетом семей воинов Отечества.

Заявленные цели программы: профессиональная переподготовка, трудоустройство, реабилитация и психологическое сопровождение участников специальной военной операции, а также консультационное сопровождение членов их семей.

Разработка проекта должна быть завершена до 1 марта 2023 года.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин также поручил упростить выдачу льгот участникам спецоперации и членам их семей, поручил дополнительно поддержать семьи участников СВО и подготовить комплекс льгот для граждан, защищавших Донбасс с 2014 года.