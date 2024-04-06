Гуанчжоу, Китай, 6 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Китайскому бизнесу могут грозить последствия за поддержку России в конфликте с Украиной. Такое заявление на встрече в Гуанчжоу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном сделала министр финансов США Джаннет Йеллен, сообщило агентство Reuters.

Xinhua/Global Look Press

«Йеллен предупредила, что китайские компании столкнутся с серьёзными последствиями, если они окажут материальную поддержку военным действиям России», ― говорится в статье.

Министр финансов подчеркнула, что это касается и поддержки российской оборонно-промышленной базы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странами НАТО и Евросоюза.

Блинкен указал на то, что КНР якобы оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу помощь «в тревожащих масштабах». Он обвинил Китай в передаче России инструментов, материалов и технической экспертизы.

Кроме того, по его словам, Пекин оказывает помощь Москве в отраслях космоса, производства оптического оборудования и ракетного топлива, что, как считает госсекретарь, «угрожает другим странам».

Он призвал страны НАТО и ЕС принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, которые укрепляют российскую промышленность.

Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.

Также Байден обвинил Китай в торговле с Россией, позволившей «сгладить» эффект от санкций Запада. В американской администрации сочли, что такие действия Пекина подрывают безопасность в Европе.