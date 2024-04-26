Москва, 26 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в Днепропетровской области около трети боевиков подразделения ВСУ, которых хотели перекинуть под Энергодар, сообщил 26 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на соратников.

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По его словам, российские военные ударили по скоплению боевиков ВСУ в городе Марганец, ближе к берегу Днепра, где находились порядка 300 военнослужащих противника.

«Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть», — цитирует его «Газета.Ru».

Лебедев также добавил, что вдоль всего побережья Днепра от Никополя до Каневского «много чего интересного, что от нас пытаются спрятать».

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 апреля координатор подполья сообщал об ударе по расположению ВСУ в пансионате «Полесье», который находится в селе Ивановка Николаевской области.

Кроме того, Лебедев информировал, что в Краснополье в Сумской области прогремел взрыв рядом с блиндажом подразделения украинских военных.

Также он сообщал о том, что российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклее Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ.

Кроме того, координатор николаевского подполья информировал, что в ночь на 23 апреля российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.