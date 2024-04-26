Астана, 26 апреля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Иностранные советники принимают непосредственное участие в подготовке диверсий, проводимых киевским режимом на территории России. Об этом 26 апреля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«При непосредственном участии советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», — сказал Шойгу.

Он отметил, что при молчаливом согласии Запада Киев практически ежедневно применяет получаемое вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Министр подчеркнул, что коллективный Запад, демонстрируя якобы стремление к деэскалации, продолжает накачивать Киев оружием, бесконтрольное перемещение которого создаёт риски его попадания к террористическим организациям.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму не удастся при помощи атак запугать российский народ, который на обстрелы, диверсии и теракты ответит ещё большей сплочённостью. При этом российский лидер отметил, что террористические действия Киева не останутся безнаказанными.

На встрече с лидерами фракций Госдумы 19 марта Путин вновь подчеркнул, что противнику России никогда не удастся запугать российский народ, а любые такие попытки обречены на провал.