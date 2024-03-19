Москва, 20 марта, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Любые попытки противников России запугать российский народ обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы во вторник, 19 марта.

ИА REGNUM Россия

«Я вот говорил недавно: наш противник кого решил запугать? Русский народ, многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что противники России никогда не смогут добиться запланированных целей, а вместо этого столкнутся с обратным результатом.

Также во время встречи с парламентариями глава государства призвал лидеров фракций объединить усилия ради интересов России и продолжить совместную работу для решения поставленных задач.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Владимир Путин заявил, что киевский режим не сможет запугать российский народ при помощи атак и помешать проведению выборов. Он подчеркнул, что россияне ответят на обстрелы, теракты и диверсии ещё большей сплочённостью, а действия Киева не останутся безнаказанными.