Вашингтон, 26 апреля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Россия даст жёсткий ответ США в случае, если будет конфискованы её денежные активы. Об этом бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х.

Liu Jie/Global Look Press

Он указал на жёсткие заявления по этой теме со стороны президента России Владимира Путина, представителя Кремля Дмитрия Пескова и главы МИД Сергея Лаврова. Экс-советник предупредил, что Россия может увеличить стоимость энергоносителей, из-за чего пострадает Европа и вырастут цены на топливо в США.

«Американцы должны ожидать, что Москва введёт санкции против оставшихся бизнесов в России или конфискует их», — написал Маакгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» (G7) заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Из них примерно две трети находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация Западом замороженных российских активов была бы «оправданной мерой» в рамках международного права, но это не единственный вариант действий. Разные сценарии рассмотрят участники саммита G7, который пройдёт в июне в Италии.

Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон перейдёт к практическим мерам по конфискации российских активов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответ Москвы на изъятие российских активов на Западе будет соответствовать интересам страны.