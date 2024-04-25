Москва, 25 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Ответные меры на изъятие российских активов на Западе будут соответствовать интересам России, заявил 25 апреля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, мог бы он раскрыть возможные ответные меры Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.

Россия найдёт возможности ответить Западу на конфискацию своих активов, заявил накануне журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, США и Евросоюз столкнутся с последствиями, если будут двигаться в данном направлении.