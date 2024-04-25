Вена, 26 апреля, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Несмотря на отсутствие новых атак беспилотников, ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остаётся непредсказуемой. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Нам не известно о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, это обнадёживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой», — приводится на сайте агентства заявление главы организации Рафаэля Гросси.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 апреля сотрудники МАГАТЭ зафиксировали очередную попытку атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС. В результате инцидента жертв и разрушений не было. Представители станции рассказали группе МАГАТЭ о попытке атаки дрона и последующей нейтрализации беспилотника, не приводя никаких подробностей. Неделей ранее беспилотники дважды пытались атаковать учебный центр.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик 16 апреля заявил, что у организации нет возможностей определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Таких возможностей и мандата на расследованием нет и у МАГАТЭ, добавил он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ в своих докладах прямо указывать на источник атак на Запорожскую АЭС. Как отметил дипломат, украинские обстрелы станции невозможно оправдать, особенно учитывая тот факт, что Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжёлого вооружения и не осуществляла с её территории каких-либо нападений.