Москва, 25 апреля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Футболисты московских ЦСКА и «Спартак» в рамках 21-го тура чемпионата России 25 апреля сыграли вничью. Такой счёт у команд последний раз был в 2003 году.

Встреча на домашней арене завершилась со счетом 0:0.

«Спартак», набрав 39 очков, идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА с 38 очками расположился на строчку ниже. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет петербургский «Зенит», у которого 50 очков.

В следующем туре «красно-белые» 28 апреля встретятся с московским «Локомотивом», а армейцы в гостях в этот же день сыграют с калининградской «Балтикой».

Как сообщало ИА Регнум, общее собрание Российской премьер-лиги утвердило 22 апреля расписание первой части чемпионата России по футболу сезона 2024/25. Первая часть чемпионата начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря.

Президент клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц утверждён в качестве кандидата в исполком Российского футбольного союза от РПЛ.

19 апреля ФК «Краснодар» почти догнал «Зенит», обыграв воронежский «Факел» со счётом 2:0 в матче 25-го тура РПЛ. У кубанской команды 46 очков, она находится на втором месте турнирной таблицы.