Краснодар, 19 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл воронежскую команду «Факел» со счётом 2:0 в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила 19 апреля на стадионе «Краснодар».

Иван Шилов ИА REGNUM

Хозяева поля распечатали ворота противника на 60-й минуте, отличился Виктор Са. Джон Кордоба на 73-й минуте закатил мяч в ворота противника, но судья заметил нарушение — касание рукой во время атаки — и отменил гол. Кордоба всё-таки смог забить гол на 86-й минуте.

После этой игры «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У команды 46 очков. У петербургского ФК «Зенит», пока лидирующего в первенстве, 47 очков. При этом сине-бело-голубые сыграли на одну игру меньше, чем южане.

«Краснодару» предстоит принять калининградскую «Балтику» 24 апреля. У «Факела», проигравшего четыре игры подряд, на 25 апреля запланирован домашний матч с самарскими «Крыльями Советов». Встречи пройдут в рамках 21-го тура, так как его перенесли из-за выборов президента России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля «Зенит» прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России. Команда сыграла со счётом 0:0 с московским «Спартаком» во второй встрече в полуфинале. Во время первого матча петербургская команда 3 апреля победила со счётом 2:1.