Москва, 22 апреля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердило расписание первой части чемпионата России по футболу сезона 2024/25. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба турнира.

Иван Шилов ИА Регнум

«Клубы РПЛ проголосовали за структуру календаря сезона 2024/25, в соответствии с которой первая часть чемпионата начнётся 20 июля и продлится до 8 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что президент клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц утверждён в качестве кандидата в исполком Российского футбольного союза (РФС) от РПЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ со счётом 1:0. «Сине-бело-голубые» набрали 50 очков и остались на первом месте в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на четыре балла. С начала года «Зенит» ни разу не проиграл, победив шесть раз и трижды сыграв в ничью.