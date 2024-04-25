Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Под завалами пятиэтажки, обстрелянной украинскими боевиками в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области, могут находиться люди. Об этом написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Сотрудники пожарного-спасательного центра Пензы вместе со спасателями Запорожья разбирают завалы, предполагая, что под ними есть люди, рассказал Мельниченко.

«Всего на месте работают 40 человек, задействованы тяжёлая техника и спецоборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута», — заявил губернатор.

Спасатели разбирают плиты перекрытия пятого этажа. Жильцов эвакуировали к родственникам. Решается вопрос с материалами для восстановления пострадавших зданий.

По словам Олега Мельниченко, всего в результате атаки укронацистов повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 25 апреля выпустили по Токмаку три управляемые авиабомбы.

Две бомбы были сбиты средствами ПВО, одна попала в пятиэтажный жилой дом.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал, что в результате удара пострадали не менее трёх человек.

Позднее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что есть погибшие и раненые.

Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери четырёх домов и здания детского сада, также пробило крышу.