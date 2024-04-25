Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Токмаке Запорожской области есть погибшие и раненые, сообщил 25 апреля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенская область является регионом-шефом Токмака.

«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал Мельниченко в своём Telegram-канале.

Специалисты уже оценивают объём работ, рассказал пензенский губернатор. Взрывной волной от удара были выбиты окна и двери ещё четырех домов и здания детского сада, в дошкольном учреждении также пробило крышу, добавил Мельниченко.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Токмаке пострадали не менее трёх человек.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб, ведутся аварийно-спасательные работы, добавил Балицкий.

Вечером 12 апреля ВСУ нанесли удар по жилому району Токмака. Погибли 16 человек, в том числе трое детей, 28 человек пострадали.