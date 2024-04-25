В Токмаке пострадали не менее трёх человек при ударе ВСУ по многоэтажке
Токмак, Запорожская область, 25 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Токмаке Запорожской области при обстреле многоэтажного жилого дома со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали как минимум три человека, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Александр Полегенько/ТАСС
«Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек», — написал глава региона в Telegram-канале.
Балицкий также сообщил, что на месте обстрела работают оперативные службы, а также ведутся аварийно-спасательные работы.
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