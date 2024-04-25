Москва, 25 апреля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Россия приветствует интерес Сирии к присоединению к БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков журналистам в ходе пресс-конференции.

«Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать», — рассказал российский дипломат.

Он отметил, чтоэто сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения и о том, что деятельность БРИКС привлекает не только страны, которые уже вступили в него, но и о возможном появлении новых участников.

Как передавало ИА Регнум, Шри-Ланка заявила о планах в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС.

Вместе с тем Колумбия также выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в межгосударственное объединение БРИКС в качестве полноправного члена.

Ранее президент России Владимир Путин призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в работу объединения БРИКС.