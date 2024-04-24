Екатеринбург, 24 апреля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Республика Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС, сообщила 24 апреля журналистам посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Lahiru Harshana/Global Look Press

«Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную», — сказала Лиянаге.

Она отметила, что ланкийские представители присутствуют на проходящей в Санкт-Петербурге Международной конференции по безопасности. Вопросы, связанные со вступлением в БРИКС, обсуждают две делегации под руководством первого замминистра обороны и председателя надзорного комитета по международной безопасности при парламенте страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Шри-Ланку давним и надёжным партнером России в Азии. Он указал на заслуженный авторитет республики в мире и принципы доверия и равноправия, лежащие в основе российско-ланкийских отношений.

Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес «Группы семи», заявила 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина.