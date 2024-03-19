Москва, 19 марта, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в работу объединения БРИКС. Об этом он заявил 19 марта на встрече с главой коллегии ЕАЭС Бакытжаном Сагинтаевым.

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«У меня к вам большая просьба — посмотреть и с коллегами поработать, с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами БРИКС», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. При этом, по его словам, другие страны ЕАЭС не являются членами БРИКС, однако перед ними открываются большие возможности.

Президент пояснил, что имеет в виду планы Китая в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и приезд в Казань лидеров БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Владимир Путин объявил, что страны ЕАЭС в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» получили около $24 млрд инвестиций. Он отметил, что каждая страна в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия выбирает выгодный ей формат, и никто ничего не навязывает.

25 декабря Путин заявил, что все члены Высшего совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года. Российский лидер также подчеркнул, что сотрудничество по линии Евразийского экономического союза продвигается весьма успешно и динамично.

В мае 2024 года в Москве должен состояться юбилейный саммит ЕАЭС.