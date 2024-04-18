Богота, 18 апреля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Заинтересованность в скорейшем вступлении в межгосударственное объединение БРИКС в качестве полноправного члена выразила Колумбия. Об этом говорится в опубликованном 17 апреля пресс-службой МИД Бразилии совместном заявлении по итогам встречи бразильского лидера Бразилии Лулы да Силвы и президента Колумбии Густаво Петро в Боготе.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — отмечается в документе, который опубликовал на своем сайте МИД Бразилии.

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное в 2009 году. Отношения между странами-участниками БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в феврале текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро, республика в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 февраля заявил, что на этом этапе вопрос о создании единой валюты БРИКС вряд ли имеет перспективу. По его словам, сейчас организация активно обсуждает тему альтернативных платёжных систем.