Москва, 25 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск продвинулись вперёд, потери ВСУ в результате действий группировки за сутки составили до 500 военнослужащих, сообщил 25 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

По его словам, российские военные нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Также подразделения группировки «Юг», добавил он, отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два склада боеприпасов», — информировал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что российская группировка войск «Юг» за сутки уничтожила до 470 украинских военных.

Также на этой неделе бойцы Южной группировки освободили в ДНР село Новомихайловку. Минобороны РФ проинформировало об этом 22 апреля, потерю села признали на Украине. Отмечалось, что ВСУ контролировали лишь несколько домов на окраине.