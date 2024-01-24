Киев, 25 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются оказать давление на официальные лица Европейского союза с целью добиться от них ужесточения миграционных правил, чтобы тем самым поспособствовать возвращению украинских беженцев на родину, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила (миграционной политики. — Прим. ред.) были ужесточены», — говорится в материале.

Отмечается, что Киев ведёт переговоры с рядом европейских чиновников, чтобы гарантировать возвращение большего числа её граждан в следующем году. Напомним, что в сентябре Евросоюз до марта 2025 года продлил действие механизма временной защиты украинских беженцев, позволяющего гражданам Украины в упрощённом порядке легализоваться в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в столице Уганды Кампале заявил, что находящиеся в Великобритании украинские беженцы, которых Киев пытается силой призвать в ряды ВСУ, имеют право на защиту. Он отметил, что показательным примером защиты беженцев является Уганда, где приезжие имеют гарантии на те же условия жизни, что и население страны.