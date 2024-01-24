Киев потребовал от Евросоюза вернуть уехавших украинцев на родину
Politico: Киев призвал ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев
Киев, 25 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются оказать давление на официальные лица Европейского союза с целью добиться от них ужесточения миграционных правил, чтобы тем самым поспособствовать возвращению украинских беженцев на родину, сообщило издание Politico.
«С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила (миграционной политики. — Прим. ред.) были ужесточены», — говорится в материале.
Отмечается, что Киев ведёт переговоры с рядом европейских чиновников, чтобы гарантировать возвращение большего числа её граждан в следующем году. Напомним, что в сентябре Евросоюз до марта 2025 года продлил действие механизма временной защиты украинских беженцев, позволяющего гражданам Украины в упрощённом порядке легализоваться в ЕС.
Как передавало ИА Регнум, 21 января Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в столице Уганды Кампале заявил, что находящиеся в Великобритании украинские беженцы, которых Киев пытается силой призвать в ряды ВСУ, имеют право на защиту. Он отметил, что показательным примером защиты беженцев является Уганда, где приезжие имеют гарантии на те же условия жизни, что и население страны.