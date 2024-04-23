Варшава, 23 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В консульстве Украины в Варшаве образовались огромные очереди в связи с решением МИД Польши прекратить оказание консульских услуг для военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, пишет 23 апреля украинское издание «Страна. ua».

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В публикации отмечается, что мужчинам не выдают уже готовые паспорта, объясняя это тем, что «не работает система».

«Для детей и женщин всё работает», — уточняет издание.

Как передавало ИА Регнум, МИД Украины ранее направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину.

Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. За него проголосовали 283 парламентария, против — 21 и ещё 15 воздержались.

Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также документ предусматривает обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев, заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, украинцы после принятия закона фактически штурмуют посольства страны за границей с целью обновить паспорта до вступления его в силу 16 мая и не возвращаться на родину.