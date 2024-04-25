Вашингтон, 25 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Маловероятно, что все будут счастливы от исхода конфликта Украины и России, заявил в интервью Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. Снаряды заканчиваются

В беседе с журналистами он отметил, что украинцы «должны победить».

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — предположил Зеленский.

Он добавил, что без незамедлительной военной помощи от США российские войска отбросят ВСУ со своих позиций. Украинцы в курсе этого и американцы должны об этом знать, заключил глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, выделение Украине дополнительной военной помощи от США на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Инициатива на фронте продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил полковник.

Министр обороны Сергей Шойгу 23 апреля отметил, что российская армия владеет инициативой по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. По словам главы ведомства, ВС России продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка, уточнил Шойгу.

Комментируя подписанный 24 апреля американским президентом Джо Байденом закон о предоставлении военной помощи Украине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сделал выбор в пользу войны и встал на сторону зла, поддержав фашизм. Своими решениями США поставили крест на судьбе Украины, используя её в качестве тарана против России, сказал дипломат. Помощь не спасёт режим Зеленского, так как переданное оружие будет уничтожаться, цели и задачи спецоперации России будут выполнены, заверил Антонов.