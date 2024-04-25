Вашингтон, 25 апреля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о поставках украинской армии дальнобойных ракет ATACMS. По его мнению, такое «невозможно оправдать», поскольку из-за действий США усиливается угроза безопасности регионов РФ.

Mil.ru Анатолий Антонов

Что касается обещаний Белого дома не применять ATACMS по российским регионам, то это ложь, заявил дипломат.

«Кого должна успокоить такая ложь? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам», — заявил Антонов.

Представитель дипмиссии также считает, что организованное «исподтишка деяние невозможно оправдать».

По словам российского дипломата, бойцы ВС РФ уже успели уничтожить несколько ракет ATACMS. Анатолий Антонов также подчеркнул, что «так будет и дальше — ни эти ракеты, ни другое оружие» не сможет победить российскую армию.

«Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», — заверил посол рф в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон отправил Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 24 апреля.

Решение об отправке ракет президент США Джо Байден принял не афишируя ещё в феврале.

По данным Reuters, ракеты были переданы Киеву ещё в марте и 17 апреля применялись ВСУ, в том числе для нанесения ударов по Крыму.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.