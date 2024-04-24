Вашингтон, 25 апреля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Корабли и торговые суда Израиля и США не пострадали при атаке йеменского движения «Ансар Алла» в Аденском заливе. Запущенная хуситами одиночная противокорабельная ракета была успешно сбита. Об этом заявило 24 апреля Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).

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Из информации распространённой ведомством, корабль международной коалиции успешно поразил одну противокорабельную баллистическую ракету, запущенную в Аденский залив.

«Ни США, ни страны коалиции, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо повреждениях», — заявили военные.

Кроме того, в CENTCOM добавили, что американские военные также отразили ещё две атаки хуситов на суда четырьмя беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, заверив, что ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.

Хуситы нанесли удары беспилотниками по трём коммерческим судам и американскому кораблю, находившимся в акватории Аденского залива, заявил 10 апреля их военный представитель Яхья Сариа.