Сана, 25 апреля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Удары по судам были нанесены противокорабельными ракетами, а также большим числом беспилотников.

«Целью атак стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане», — пояснил Сариа телеканалу Al Masirah.

Он добавил, что ракеты и БПЛА «успешно достигли своих целей».

Как сообщало ИА Регнум, хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками по трём коммерческим судам и американскому кораблю, находившимся в акватории Аденского залива, заявил 10 апреля их военный представитель Яхья Сариа.

7 апреля Сариа сообщил, что в течение 72 часов хуситы атаковали морские суда США, Британии и Израиля.

В этот же день управление морских торговых операций Британии сообщило об очередной атаке на судно UKMTO в Аденском заливе Аравийского моря. Власти Британии начали расследование.

Отмечается, что хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая. По информации СМИ, Москва и Пекин якобы пообещали повстанцам поддержку в Совбезе ООН и других международных организациях.