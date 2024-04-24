Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец
Хуситы сообщили об операции против американского эсминца в Аденском заливе
Сана, 25 апреля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
Удары по судам были нанесены противокорабельными ракетами, а также большим числом беспилотников.
«Целью атак стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане», — пояснил Сариа телеканалу Al Masirah.
Он добавил, что ракеты и БПЛА «успешно достигли своих целей».
Как сообщало ИА Регнум, хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками по трём коммерческим судам и американскому кораблю, находившимся в акватории Аденского залива, заявил 10 апреля их военный представитель Яхья Сариа.
7 апреля Сариа сообщил, что в течение 72 часов хуситы атаковали морские суда США, Британии и Израиля.
В этот же день управление морских торговых операций Британии сообщило об очередной атаке на судно UKMTO в Аденском заливе Аравийского моря. Власти Британии начали расследование.
Отмечается, что хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая. По информации СМИ, Москва и Пекин якобы пообещали повстанцам поддержку в Совбезе ООН и других международных организациях.