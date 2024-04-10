Сана, 10 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по трём коммерческим судам и американскому кораблю, находившимся в акватории Аденского залива, заявил 10 апреля их военный представитель Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые передаёт ТАСС, хуситы атаковали беспилотниками и противокорабельными ракетами суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля Сариа заявил, что в течение последних 72 часов атаковали морские суда США, Британии и Израиля.

В этот же день управление морских торговых операций Британии сообщило об очередной атаке на судно UKMTO в Аденском заливе Аравийского моря. Власти Британии начали расследование.

Агентство Bloomberg 21 марта, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая. По информации издания, Москва и Пекин якобы пообещали повстанцам поддержку в Совбезе ООН и других международных организациях.