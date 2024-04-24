Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент на пункте пропуска «Герзель»
Москва, 24 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг главы ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева, задержанного на пропускном пункте «Герзель», так как это прерогатива правоохранительных органов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 24 апреля журналистам.
Ранее в Сети появились кадры задержания мужчины, похожего на Цакаева, на границе Чечни и Дагестана. Полицейские вытащили водителя из чёрного автомобиля и уложили на землю.
Отвечая на вопрос о возможных действиях Кремля, Песков подчеркнул, что это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, и других органов. Кремль, подчеркнул он, в данном случае никак не может вмешаться.
22 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) сообщила детали инцидента. Отмечалось, что 14 апреля на КПП «Герзель» водитель автомобиля GMC Yukon двигался по встречной полосе, чем создавал угрозу для других, и не отреагировал на требования полицейских. Иномарку остановили с помощью специального заграждения, на водителя надели наручники. По факту произошедшего выполнена проверка, её результаты будут переданы в следственные органы СКР.
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