Грозный, 18 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал задержание начальника МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева на КПП «Герзель» на границе с Дагестаном.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев

«Была совершена постыдная провокация <…> Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных КПП «Герзель», — написал глава республики в Telegram-канале.

По его словам, Цакаев не допускал грубых нарушений, а служебных документов и формы у главы чеченского МЧС не было, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП, заявил Кадыров.

Когда выяснилось, что задержали генерала, имеющего ряд боевых заслуг и наград, все разбежались, добавил он.

О задержании главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. Причина не сообщалась. На кадрах с места события видно, как силовики вместе с сотрудниками ДПС подходят к чёрному внедорожнику. Затем водителя вытаскивают из авто и кладут на землю.

С марта 2022 года Цакаев стал начальником главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Награждён Орденом Кадырова, четырьмя орденами мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».