Пятигорск, Ставропольский край, 22 апреля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Руководитель чеченского главка МЧС Алихан Цакаев, задержанный на границе с Дагестаном за движение по встречной полосе, вёл себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба главного управления МВД России по СКФО.

Кирилл Калинников/РИА Новости

Инцидент произошёл 14 апреля на федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост», отметили в ведомстве, не называя фамилии нарушителя. Водитель автомобиля GMC Yukon создавал угрозу для участников дорожного движения и не реагировал на требования полицейских. Он нецензурно выругался в их адрес и попытался скрыться, но был остановлен с помощью специального заграждения.

«Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники)», — говорится в сообщении.

Злоумышленник нанёс несколько ударов правоохранителям. Проверка по факту инцидента завершена, результаты будут направлены в Следственный комитет для дальнейшей юридической оценки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры задержания чеченского министра Цакаева. Силовики вместе сотрудниками ДПС вытащили 47-летнего мужчину из чёрного внедорожника и положили на землю.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее постыдной провокацией и призвал привлечь виновных к ответственности. Он заявил, что Цакаев не допускал грубых нарушений. У него был выходной, поэтому служебных документов и формы при себе не было. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что инцидент на КПП требует самого внимательного и детального анализа, в ситуации разберутся правоохранительные органы.