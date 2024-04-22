Грозный, 22 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Глава управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев 22 апреля принял участие в совещании властей республики, которое провёл Рамзан Кадыров. Глава Чечни опубликовал в своём Telegram-канае соответствующую видеозапись.

chechnya. gov.ru Глава управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев

Это стало первым появлением Цакаева на публике после скандала с его задержанием.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников. Учитывая сложную ситуацию в мире, мы должны быть готовы в любой момент встать на защиту России там, где это потребуется», — написал Кадыров в своей публикации о совещании.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры задержания Цакаева на границе с Дагестаном. Силовики вместе с сотрудниками ДПС вытащили 47-летнего мужчину из чёрного внедорожника и положили на землю.

Кадыров назвал произошедшее постыдной провокацией и призвал привлечь виновных к ответственности. Он заявил, что Цакаев не допускал грубых нарушений. У главы управления МЧС был выходной, поэтому служебных документов и формы он при себе не имел, отметил Кадыров. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, подчеркнул, что инцидент на КПП требует самого внимательного и детального анализа.

Управление МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту происшествия на КПП «Герзельский мост», сообщила 22 апреля пресс-служба ведомства. В публикации говорится, что водитель автомобиля GMC Yukon, имя которого в МВД называть не стали, ехал по встречной полосе федеральной трассы Р-217 «Кавказ», на требования показать документы не отреагировал, вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и пытался скрыться от них. В отношении нарушителя были применены физическая сила и спецсредства, а тот нанёс несколько ударов правоохранителям. МВД закончило проверку, её результаты направят в СК, отметило также министерство.