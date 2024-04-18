Глава Дагестана отреагировал на инцидент с задержанием главы МЧС Чечни
Махачкала, 18 апреля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Инцидент с задержанием главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева на КПП «Герзель» никак не отразится на добрососедских отношениях между регионами, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Инцидент, произошедший на КПП «Герзель», безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своём Telegram-канале 18 апреля.
Меликов призвал всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам. Также он подчеркнул, что на фоне инцидента нельзя давать почву для провокаций и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.
Как передавало ИА Регнум, о задержании главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева на КПП «Герзель» на границе с Дагестаном стало известно 17 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эту ситуацию постыдной и заявил, что Цакаев не допускал грубых нарушений, а служебных документов и формы при себе не имел, поскольку выехал в свой выходной день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать произошедшее и посоветовал обратиться за разъяснениями в МЧС.