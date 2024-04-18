Махачкала, 18 апреля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Инцидент с задержанием главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева на КПП «Герзель» никак не отразится на добрососедских отношениях между регионами, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Павел Бедняков/РИА Новости Глава Дагестана Сергей Меликов

«Инцидент, произошедший на КПП «Герзель», безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своём Telegram-канале 18 апреля.

Меликов призвал всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам. Также он подчеркнул, что на фоне инцидента нельзя давать почву для провокаций и выразил уверенность, что произошедшему будет дана объективная оценка.

Как передавало ИА Регнум, о задержании главы МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева на КПП «Герзель» на границе с Дагестаном стало известно 17 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эту ситуацию постыдной и заявил, что Цакаев не допускал грубых нарушений, а служебных документов и формы при себе не имел, поскольку выехал в свой выходной день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать произошедшее и посоветовал обратиться за разъяснениями в МЧС.