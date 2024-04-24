Минск, 24 апреля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. На территории Белоруссии размещено тактическое, а не стратегическое российское ядерное оружие, а потому высказываемое некоторыми западными политиками «возмущение» непонятно, заявил 24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Евгений Епачинцев/ТАСС

Речь идёт о том же виде оружия, которое США хранят на авиабазах в целом ряде стран Европы, в частности, в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах, сказал Лукашенко.

«Тактическое. В военной терминологии это называется ударно-наступательная возможность. Ударно-наступательные компоненты — не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возмутились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?» — сказал Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания.

Президент Белоруссии также предположил, что западные лидеры не станут принимать решение о размещении в других странах стратегического ядерного оружия, поскольку это увеличило бы риски, а западным лидерам хочется «жить и управлять, как раньше, планетой».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения. В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, заявил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на агрессивные провокации Запада.