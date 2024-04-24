Москва, 24 апреля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В России прожиточный минимум пенсионера за десять лет удвоился и сейчас составляет 13 290 рублей, сообщила кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец «Газете.Ru».

Alexey Belkin/Global Look Press

По её словам, за десять лет этот показатель увеличился более чем в два раза — на 6892 рубля. Эксперт напомнила, что фактический размер пенсии рассчитывается по формуле, учитывающей заработанные гражданами пенсионные баллы, и также фиксированную часть, которая составляет 8134 рубля в 2024 году.

В зависимости от количества заработанных баллов устанавливается и размер страховой пенсии, поэтому она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума.

Однако, согласно закону, размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума. В таком случае, если начисленная пенсия окажется ниже 13 290 рублей, то пенсионеру доплатят из регионального или федерального бюджета до прожиточного минимума, установленного в регионе, заключила эксперт.

Как передавало ИА Регнум, правительство проиндексировало социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. В частности, это касается увеличения размера государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, включая военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

С 1 февраля 2024 года в России проиндексировали более 40 различных пособий и повысили материнский капитал. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчёркивал, что мера коснётся около 20 млн человек. В том числе повысили выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил повышать минимальный размер оплаты труда в стране опережающими темпами и достичь суммы в 35 тыс. рублей к 2030 году.