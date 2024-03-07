Москва, 7 марта, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Правительство проиндексирует социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года, следует из постановления.

Валерий Шарифулин/ ТАСС

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%», — следует из документа.

Социальные пенсии положены гражданам, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Выплаты также получат люди с инвалидностью и потерявшие кормильца. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Помимо этого, с 1 апреля 2024 года на 7,5% увеличат размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, включая военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Решение затронет более четырёх миллионов человек. В бюджете социального фонда на это выделили почти 37,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 февраля 2024 проиндексировали более 40 различных пособий и повысили материнский капитал. премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что мера коснётся около 20 млн человек. В том числе повысили выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 5 декабря, что минимальный размер пенсии в городе увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц.

Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также запланировали индексацию прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Пенсионный возраст в 2024 году в России в рамках переходного периода наступит в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин.