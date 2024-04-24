Москва, 24 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с представителями зарубежного бизнеса условия и риски их работы в РФ, связанные с растущей политизацией торгово-экономической сферы. Встреча главы МИД с руководством Ассоциации европейского бизнеса в России прошла 24 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«В ходе мероприятия российская сторона дала оценки текущей геополитической ситуации, подчеркнув риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Состоялся открытый обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая вопросы деятельности зарубежного бизнеса в России», — говорится в сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 16 июня 2023 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что власти страны никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот — предлагали подумать о последствиях.

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае 2023 года заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок.