Москва, 23 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Потери Украины из-за действий российской группировки войск «Юг» за сутки составили до 500 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 апреля на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным ведомства, российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР.

Бои шли с силами 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Помимо пяти сотен бойцов, противник потерял три танка, БМП, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубицу Д-30 калибра 122 мм, а также три полевых склада с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы Южной группировки освободили в ДНР село Новомихайловку. Минобороны РФ проинформировало об этом 22 апреля, днём ранее потерю села признали на Украине. Отмечалось, что ВСУ контролировали лишь несколько домов на окраине.

Самым напряжённым участком остаётся авдеевское направление, где подразделениям из группировки «Центр» удалось прорвать оборону ВСУ. Так, 22 апреля российские войска вплотную подошли к посёлку Очеретино, после чего, пользуясь неготовностью противника, продвинулись вглубь.