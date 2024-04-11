Харьков, Украина, 11 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Харькове была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая питает город. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Марина Круглякова/ТАСС

Уточняется, что полностью разрушена трансформаторная подстанция. По словам мэра, несмотря на разрушения объектов топливно-энергетического комплекса, Харьков продолжает функционировать.

Вместе с тем украинское СМИ добавило, что 11 апреля в городе два раза прекращало свою работу метро.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил о ряде ударов по Харькову.

По его данным, насчитывается 16 ударов по самому Харькову и соседнему Чугуеву.

9 апреля представители подполья также сообщили, что российские военные нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу.