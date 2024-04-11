Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении ТЭЦ, питающей город
Харьков, Украина, 11 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Харькове была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая питает город. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Уточняется, что полностью разрушена трансформаторная подстанция. По словам мэра, несмотря на разрушения объектов топливно-энергетического комплекса, Харьков продолжает функционировать.
Вместе с тем украинское СМИ добавило, что 11 апреля в городе два раза прекращало свою работу метро.
Как передавало ИА Регнум, 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил о ряде ударов по Харькову.
По его данным, насчитывается 16 ударов по самому Харькову и соседнему Чугуеву.
9 апреля представители подполья также сообщили, что российские военные нанесли удар авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу.